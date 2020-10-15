За сутки в России выявили 13 754 новых случая коронавируса
В России за минувшие сутки коронавирус нового типа выявили у 13 754 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в четверг, 15 октября.
Лидерами среди регионов по числу новых случаев оказались Москва (3942), Санкт-Петербург (638) и Подмосковье (439).
Также за последние 24 часа в РФ от COVID-19 скончались 289 человек. Еще 8392 вылечились.
За все время пандемии в России было выявлено 1 354 163 случая коронавируса. При этом 1 048 097 пациентов переболели и выздоровели, 23 491 — умер.
Ранее главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала о влиянии новой коронавирусной инфекции на органы человека.
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