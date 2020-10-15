Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Дом по реновации на 80 квартир в Кунцеве достроят в 2021 году
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Дом по реновации на 80 квартир в Кунцеве достроят в 2021 году

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Бобруйская улицаКарта всех событий

Дом на 80 квартир по программе реновации в столичном районе Кунцево планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 15 октября.

Новостройка появится по адресу улица Бобруйская, владение 15/1. По словам главы департамента, на данный момент специалисты возводят несущие конструкции девятого этажа.

— Также идут работы по прокладке наружных инженерных сетей, — сказал Рафик Загрутдинов.

После завершения строительства 11-этажный дом будет иметь фасад двух видов — графитового цвета и «под дерево». На стенах появятся корзины для кондиционеров.

Первый этаж отдадут под нежилые помещения: магазины, кафе, салоны красоты. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Программа реновации в Москве действует с 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программе участвуют 5174 дома.

Читайте также: Строительство детского сада в районе Соколиная Гора завершится до конца года

жилье в Москвереновациярайон Кунцево
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Готовьтесь покупать товар лицом и другими частями тела

Иван Шубин
Иван Шубин

Фестивалю прессы быть

Олег Фочкин
Олег Фочкин

Назад в СССР: почему молодежь тоскует по эпохе застоя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Все мнения
О проекте