Дом по реновации на 80 квартир в Кунцеве достроят в 2021 году

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

Россия, Москва, Бобруйская улица Карта всех событий

Дом на 80 квартир по программе реновации в столичном районе Кунцево планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 15 октября.

Новостройка появится по адресу улица Бобруйская, владение 15/1. По словам главы департамента, на данный момент специалисты возводят несущие конструкции девятого этажа.

— Также идут работы по прокладке наружных инженерных сетей, — сказал Рафик Загрутдинов.

После завершения строительства 11-этажный дом будет иметь фасад двух видов — графитового цвета и «под дерево». На стенах появятся корзины для кондиционеров.

Первый этаж отдадут под нежилые помещения: магазины, кафе, салоны красоты. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики Москвы.

Программа реновации в Москве действует с 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программе участвуют 5174 дома.

Читайте также: Строительство детского сада в районе Соколиная Гора завершится до конца года