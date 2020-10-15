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Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия контролирует ситуацию с COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора заявила, что Россия контролирует ситуацию с COVID-19

Ростислав Зубков

Здоровье

Россия контролирует ситуацию с коронавирусом, поскольку он не стал опаснее и злее. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в четверг, 15 октября.

— РФ сегодня выглядит как страна, управляющая ситуацией, что и есть на самом деле, — приводит РИА Новости слова руководителя надзорного ведомства.

Она пояснила, что к настоящему моменту COVID-19 доставляет неприятности, но только из-за того, что он «пришел в свой сезон».

При этом Попова рассказала, что РФ восстанавливает авиасообщение со странами, поскольку знает, как сделать так, чтобы пассажиры при полете не заражались.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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