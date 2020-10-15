Дом по программе реновации в Бутырском районе будет готов к концу года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бутырский район Карта всех событий

Строительство дома по программе реновации в Бутырском районе Москвы планируют закончить до конца 2020 года. Об этом рассказал глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко в четверг, 15 октября.

По его словам, новостройка на 257 квартир находится недалеко от станции метро «Тимирязевская» по адресу микрорайон 78, корпус 66. На данный момент специалисты ведут фасадные и отделочные работы, а также прокладывают внутренние инженерные коммуникации.

— Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с Центром экспертиз в ходе 11-й проверки на этом объекте оценят качество выполненных работ, проведут 20 различных инструментальных исследований и измерений, — сказал Олег Антосенко.

Будет проконтролирован монтаж инженерных коммуникаций, установка специального оборудования. Специалисты оценят звукоизоляцию внутренних перегородок, проведут плановые замеры освещенности, уровня шума и вибрации от инженерного оборудования, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Программа реновации в Москве действует с 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программе участвуют 5174 дома.

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