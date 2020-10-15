Большинство заразившихся COVID-19 в РФ составляют офисные работники

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Среди всех россиян, заразившихся коронавирусом, больше всего подверглись инфекции COVID-19 работники офисов и структур государственного управления. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 15 октября.

По ее словам, основную массу заболевших составило работающее население от 30 до 69 лет. Также она отметила, что среди них большая часть — это работники структур и госуправления, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам главы Роспотребнадзора, также растет доля заболевших людей старше 65 лет.

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