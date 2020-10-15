Фонтаны в Москве должны законсервировать в ноябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Все городские фонтаны будут законсервированы к середине ноября. Об этом заявили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

К середине октября специалисты завершили работы на 24 фонтанах. За процессом консервации можно понаблюдать на Водоотводном канале с Лужковского моста. Там демонтируют 16 плавающих фонтанов. В «Гормосте» уточнили, что процесс консервации — это целый комплекс действий. Во время него специалисты могут найти неисправности, что важно для своевременного ремонта фонтана.

— Сначала из системы сливается вода, затем специалисты очищают дно и стенки чаши, скульптуры и все оборудование и промывают фонтан с помощью моющих средств. После этого продувают трубопроводы, чтобы удалить оставшуюся воду, и прочищают грязевики и фильтры. Затем проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки. В последнюю очередь на фонтан устанавливают укрывную конструкцию для защиты чаш в зимнее время, — цитирует пресс-службу «Гормоста» агентство городских новостей «Москва».

Единственный фонтан в городе, для защиты которого используют купол, находится в парке «Царицыно». Специальная конструкция купола позволяет не только укрыть объект от снега, но и вести ремонт в зимнее время.

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