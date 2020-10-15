Мужчина с реактивным ранцем занял воздушное пространство аэропорта Лос-Анджелеса

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Неизвестный мужчина с реактивным ранцем снова был замечен рядом с аэропортом Лос-Анджелеса членами экипажа самолета авикомпании China Airlines. Они сообщили, что видели мужчину на высоте шести тысяч футов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации США.

— Члены экипажа China Airlines сообщили, что видели кого-то в реактивном ранце на высоте около 6000 футов (примерно двух тысяч метров — прим. «ВМ») в семи милях к северо-западу от международного аэропорта Лос-Анджелеса, — заявил телеканал CNN.

В первый раз владелец необычного средства передвижения обратил на себя внимание в начале сентября: пилот компании American Airlines передал диспетчеру, что во время посадки в аэропорту Лос-Анджелеса мимо самолета на высоте более 900 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем на спине, передает агентство РИА Новости.

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