Эксперт рассказал, насколько безопасна система 5G и как ее действие сказывается на людях

Фото: pixabay.com

Компания Apple представила миру четыре новых смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Усовершенствованные модели получили поддержку 5G, улучшенную камеру и беспроводную магнитную зарядку. Бытует мнение, что любые устройства, которые поддерживают связь нового поколения, априори созданы для массового контроля сознания. «Вечерняя Москва» решила разобраться, действительно ли новый стандарт мобильной связи так губителен для людей и вреден, зачем он создан и для кого.

Высокие скорости

По словам эксперта в сфере информационных технологий Олега Соколовского, разработка 5G — это очередной логический этап совершенствования уже существующих технологий в интернет-коммуникациях.

— Специфика нового поколения системы отличается от его предшественников 3G и 4G тем, что его скорость достигает до двадцати гигабит в секунду. Плотность покрытия 5G — не меньше одного миллиона абонентов на квадратный километр. Задержка сигнала не превышает по времени одной миллисекунды, имеется огромное количество других преимуществ, — отметил Соколовский.

Страх многих людей относительно радиоволн 5G связан с тем, что они якобы воздействуют негативно на человека.

— Но мы знаем, что любая энергия поглощается порциями — квантом, а энергия единичного кванта зависит от частоты. Например, у рентгеновского излучения настолько большая частота, что высокоэнергетичные кванты разрушают атомы и молекулы. А вот один квант радиоволны даже в сотни гигагерц настолько слабенький, что при поглощении максимум заставит молекулу колебаться быстрее, но точно ее не разрушит. Так что это приводит только к нагреву — ничего другого радиоволны с нами сделать не могут. И самое главное: нет ни одного доказанного факта влияния 5G-сетей на людей, — говорит он.

Так, например, по словам эксперта, любые истории о массовой гибели птиц в 2018 году в Гааге в связи с тестированием сетей нового поколения не более чем фейк.

5G уже используют

5G — это все те же радиоволны в диапазоне от сотен до нескольких тысяч мегагерц. Их уже используют системы Wi-Fi, Bluetooth, а также 3G и 4G, GPS-навигаторы и другие технологии. Отличие нового поколения интернет-покрытия лишь в кодировке и распределении каналов, а также в сложности оборудования, но волны абсолютно такие же, что и раньше. Единственное, новые поколения вдобавок будет использовать миллиметровый диапазон с частотой до 40 000 мегагерц. У непросвещенных это может вызвать тревогу: мол, а вдруг и они опасны? Но нет, такие радиоволны уже используются радиолокационными системами в аэропортах, некоторыми спутниками и даже сотрудниками полиции, которые пользуются радарами для определения скорости передвижения водителя.

К тому же чем больше частота, тем меньше проникающая способность излучения.

Плюсы и минусы

5G — это новый стандарт мобильной связи, который пришел на смену старому 4G. От него новое поколение связи отличается совершенно иным диапазоном частот. Если 4G работает до шести гигагерц, то для нового поколения выбран диапазон от 30 до 300 гигагерц. Такие волны называют миллиметровыми. Плюс таких частот в больше скорости и меньшей загруженности, но главный минус в том, что им требуется больше антенн, чтобы передавать сигнал. Кроме того, любые препятствия или дождь могут негативно влиять на функционирование 5G, поэтому устанавливается все больше вышек для лучшего сигнала, отмечает эксперт.

Для чего нужны такие скорости

Новая система направлена не только на улучшение сотовой сети или совершенствование мобильного интернета. Огромные скорости 5G в большей мере созданы для того, чтобы автоматизировать другие устройства.

— Например, система «умный дом», где по одному клику можно автоматически запустить функцию «Приготовить завтрак», или вызвать беспилотное такси, условно говоря. Подобные нововведения работают в системе проездов на различные объекты. Например, авто подъезжает, подает сигнал, а шлагбаум автоматически открывается, улавливая знакомые частоты, — уточнил Соколовский.

Эксперт отметил, что 5G — это больше, чем просто быстрый интернет. Он, по его словам, меняет полностью даже быт человека.

Такие нововведения, как автомобиль, способный вас довезти с работы домой. И именно для компьютеризования быта подобная программа была разработана.

Легенда, не более

По словам специалиста, теории о том, что внедрение 5G-вышек и массовое чипирование для тотального контроля человечества как-то взаимосвязаны, не выдерживают никакой критики.

— Чтобы контролировать человека, не нужно никаких чипов внедрять: в смартфонах можно нарыть много чего, грубо говоря. Все банковские счета, переписки интересного содержания, секреты, тайны и любая другая инсайдерская информация присутствует в телефоне каждого. Да и внедрить чип размером 5 нанометров невозможно. Сейчас даже самые продвинутые производители микроэлектроники только осваивают пятинанометровые технологии, — констатировал специалист.

Более того, сам чип бесполезен. Ему нужны еще и память, источник питания, приемные антенны, которые должны быть соразмерны с длиной волны. Поэтому такая теория глупа и является обыкновенной байкой.

Читайте также: Компания Apple представила новое поколение смарт-часов и планшет