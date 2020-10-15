Театры и музеи Москвы будут продавать билеты только онлайн

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С 19 октября продажа билетов в театры, галереи, музеи и другие культурные учреждения перейдет в онлайн-формат. Об этом говорится в приказе руководителя Департамента культуры города Москвы Александра Кибовского, который опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Переход на электронную платформу будет выполнен для того, чтобы повысить уровень санитарно–эпидемиологических норм, действующих в культурных учреждениях города Москвы. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, при продаже электронных билетов будет действовать ограничение по заполняемости залов на 50 процентов и специальная «динамическая рассадка».

Электронный сервис обеспечит оперативный переход на электронную продажу билетов. Это не только сделает посещение музеев, кинотеатров и выставок удобнее для горожан, но и позволит соблюсти большинство санитарных требований.

Также 19 октября почти полторы сотни площадок откроются в цифровой афише Москвы. У жителей столицы появится возможность дополнительно ознакомиться с 15 тысячами самых разных мероприятий ежегодно. Главным образом это будут учреждения, расположенные не в центре Москвы, а практически во всех районах города, в том числе самых удаленных.

Электронная продажа билетов уже давно распространилась во многих культурных организациях. Самые популярные и востребованные театры и кинотеатры реализуют продажу более 90 процентов билетов онлайн.

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