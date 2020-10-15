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Позвонивший 771 раз в больницу пермяк использовал не тот номер телефона
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Позвонивший 771 раз в больницу пермяк использовал не тот номер телефона

Вероника Кузьминова

Общество

Житель Пермского края, который 771 раз звонил в больницу ради теста на коронавирус, использовал не тот номер телефона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Ранее в СМИ сообщалось, что мужчина за один день пытался 771 раз дозвониться до больницы, чтобы узнать результаты теста на коронавирус.

После инцидента региональный минздрав провел проверку.

— По информации, полученной от администрации поликлиники, по указанному номеру пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19, — цитирует пресс-службу министерства РИА Новости.

Уточняется, что мужчина звонил по номеру кабинета инфекционных заболеваний, который осуществляет профилактику клещевого энцефалита.

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больницаПермский крайкоронавирус
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