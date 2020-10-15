Аппаратура российского модуля МКС задымилась после эксперимента

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Задымление аппаратуры произошло во время эксперимента в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС). Об этом свидетельствуют данные из переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).

По словам космонавтов, блок управления биологическим экспериментом «Константа» «слегка задымился». После инцидента питание пришлось отключить. Позже на МКС сообщили, что дым прекратился. ЦУП попросил включить фильтр очистки атмосферы, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции обнаружено возможное место утечки воздуха. В ЦУП попросили по возможности заклеить место утечки скотчем.

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