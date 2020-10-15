Поезда МЦК от Белокаменной до Зорге проедут ряд станций без остановок 17 октября
Поезда Московского центрального кольца (МЦК) от станции Белокаменная до Зорге проедут несколько станций без остановок в субботу, 17 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Отмечается, что поезда не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Это связано со строительством участка Северно-Восточной хорды. Кроме того, интервал движения поездов на МЦК будет увеличен.
Чтобы доехать до станций Ростокино, Коптево или Балтийской, можно воспользоваться станциями Владыкино или Стрешнево.
— Вы сможете сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной вам станции, — говорится в сообщении.
Дептранс просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
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