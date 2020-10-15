Поезда МЦК от Белокаменной до Зорге проедут ряд станций без остановок 17 октября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) от станции Белокаменная до Зорге проедут несколько станций без остановок в субботу, 17 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что поезда не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Это связано со строительством участка Северно-Восточной хорды. Кроме того, интервал движения поездов на МЦК будет увеличен.

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Чтобы доехать до станций Ростокино, Коптево или Балтийской, можно воспользоваться станциями Владыкино или Стрешнево.

— Вы сможете сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной вам станции, — говорится в сообщении.

Дептранс просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

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