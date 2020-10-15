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Поезда МЦК от Белокаменной до Зорге проедут ряд станций без остановок 17 октября
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Поезда МЦК от Белокаменной до Зорге проедут ряд станций без остановок 17 октября

Кирилл Николаев

Транспорт

Поезда Московского центрального кольца (МЦК) от станции Белокаменная до Зорге проедут несколько станций без остановок в субботу, 17 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Отмечается, что поезда не будут останавливаться на станциях Ростокино, Коптево и Балтийская. Это связано со строительством участка Северно-Восточной хорды. Кроме того, интервал движения поездов на МЦК будет увеличен.

Поезда МЦК от Белокаменной до Зорге проедут ряд станций без остановок 17 октябряФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Чтобы доехать до станций Ростокино, Коптево или Балтийской, можно воспользоваться станциями Владыкино или Стрешнево.

— Вы сможете сесть на поезд, идущий в обратном направлении, и доехать до нужной вам станции, — говорится в сообщении.

Дептранс просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

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