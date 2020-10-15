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Армения заявила, что ликвидированные в России боевики могли направляться в Карабах
Фото: gov.am

Армения заявила, что ликвидированные в России боевики могли направляться в Карабах

Вероника Кузьминова

Происшествия

Ликвидированные в Чечне и Дагестане боевики могли быть отправлены Турцией в Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 15 октября.

По его мнению, Турция могла перевести боевиков из Сирии в зону нагорнокарабахского конфликта.

— Вопрос в том, случайность ли это или запланированная акция с целью дестабилизировать Северный Кавказ, чтобы отвлечь российское внимание от событий, которые сейчас происходят на Южном Кавказе — в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это очень важный нюанс, который должны оценить в России, — цитирует Пашиняна РИА Новости.

Эта ситуация, по его мнению, показывает, что конфликт вышел за пределы Нагорного Карабаха.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

9 октября главы МИД России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов провели в Москве трехстороннюю встречу по ситуации в Карабахе. По итогам переговоров стороны достигли договоренности о прекращении огня с 12:00 по местному времени 10 октября.

Читайте также: Лавров призвал ввести миротворцев для сохранения спокойствия в Карабахе

ликвидация боевиковЧечняРеспублика Дагестан
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