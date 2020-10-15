Рекордные 2,1 тысячи новых случаев COVID-19 зафиксировали в Португалии
За сутки в Португалии зафиксировали рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Всего за сутки выявили 2101 новый случай заболевания. Кроме того, подтверждено 11 летальных исходов.
С начала пандемии в Португалии коронавирусом заразились 93 294 человека. Число смертей достигло 2128, выздоровел 55 081 пациент, сообщает РИА Новости.
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