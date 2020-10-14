Более двух тысяч человек заболели коронавирусом в Израиле за сутки

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За сутки в Израиле выявили 2285 новых заболевших COVID-19. Об этом сообщило министерство здравоохранения.

Таким образом, общее число случаев заражения увеличилось до 298 500. За сутки скончались 58 пациентов, общее число жертв инфекции равно 2098.

Тяжелое состояние замечено у 755 пациентов. Из них 241 нуждается в аппаратах ИВЛ. Победить коронавирус смогли 251 711 человек, передает РИА Новости.

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