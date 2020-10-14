Более 1,6 тысячи заболевших зарегистрировали в Турции за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

За сутки в Турции выявили 1671 нового заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает минздрав страны.

Общее количество заразившихся перешагнуло отметку в 340 тысяч человек. За сутки умерло 57 пациентов, за все время пандемии — 9014.

Турецкие врачи выписали 1,3 тысячи пациентов за сутки. Всего коронавирус удалось победить 298 тысячам человек в стране, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что места в больницах Чехии могут закончиться в конце октября при самом оптимистичном сценарии.

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