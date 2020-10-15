Несколько магазинов Москвы могут оштрафовать за санитарные нарушения

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Магазины сетей Spar и «Детский мир» могут оштрафовать за санитарные нарушения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Магазины данных торговых сетей были проверены на северо-востоке столицы. В результате обнаружились санитарные нарушения, среди которых отсутствие масок у посетителей и несоблюдение социальной дистанции.

Торговым точкам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

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