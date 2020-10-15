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Меры безопасности усилят на Мамаевом кургане из-за ликвидации боевиков
Монумент «Родина-мать» в Волгограде / Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»

Меры безопасности усилят на Мамаевом кургане из-за ликвидации боевиков

Вероника Кузьминова

Происшествия

Меры безопасности монумента «Родина-мать зовет!» усилят после ликвидации боевиков в Волгограде. Об этом заявил директор музея-панорамы «Сталинградская битва» Алексей Дементьев.

По его словам, скульптура находится под охраной круглые сутки. Там работает видеонаблюдение, а вход внутрь разрешен только ограниченному кругу лиц.

— И сейчас комиссия из сотрудников музея, МЧС, правоохранительных органов проводит дополнительное обследование, — цитирует Дементьева РИА Новости.

Он добавил, что проводится ряд профилактических мероприятий и «усиливаются меры безопасности».

Ранее сообщалось, что15 октября силовики застали главаря международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»* и его сообщника, уроженцев Узбекистана 23 и 27 лет, за извлечением бомб из тайников. Подозреваемые планировали теракты в Волгограде. В частности, одной из их целей был монумент «Родина-мать зовет!». Экстремисты не дали себя задержать и были убиты в ходе столкновения со стражами порядка.

«Катиба Таухид валь-Джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.

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