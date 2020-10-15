Футболисту «Локомотива» Лысову на несколько месяцев запретили заниматься спортом

Михаил Лысов / Фото: fclm.ru

Футболисту московского «Локомотива» Михаилу Лысову на несколько месяцев запретили заниматься спортом. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на официальном сайте команды.

Отмечается, что футболист был тщательно обследован врачами клуба. У Лысова обнаружены проблемы с сосудами. Игрок будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.

«Локомотив» пожелал скорейшего выздоровления своему футболисту.

После десяти туров Российской-премьер лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице с 18 очками. В субботу, 17 октября, столичный клуб на своем поле сыграет с «Уфой».

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