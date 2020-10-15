Лена Ленина раскрыла свой секрет вождения машины с метровой прической

Лена Ленина / Фото: NEWS.ru

Светская львица, бизнесвумен, писательница Лена Ленина практически на всех мероприятиях удивляет гостей своими высокими прическами, которые иногда доходят и до метра в высоту. О том, как с такой укладкой можно сидеть за рулем, Ленина рассказала сайту NEWS.ru.

— Можно было бы торчать головой в окно, но гаишникам это бы не понравилось. Именно поэтому каждый раз, если я с водителем, то вползаю в автомобиль с высокой прической на четвереньках. А если сама за рулем, то максимально далеко назад откидываю голову, прическа упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху, — рассказала она.

Писательница добавила, что на создание ее причесок иногда уходит до семи часов и столько же на их разбор.

Ранее на «Радио 1» Ленина рассказала о том, как создавала свою сеть маникюрных салонов, с какими трудностями ей пришлось столкнуться, и дала полезные советы начинающим предпринимателям, а также раскрыла звездные секреты по продвижению себя и своего бизнеса.

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