Маршруты автобусов восстановятся после реконструкции Бутырского путепровода

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Прежние маршруты автобусов восстановятся с 24 октября после реконструкции Бутырского путепровода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Маршрут № т3 будет курсировать от станции метро «Владыкино» до метро «Маяковская», № т29 – от метро «Владыкино» до метро «Динамо», № 604 – от метро «Тимирязевская» до улицы Вучетича.

Между станцией метро «Дмитровская» и улицей Яблочкова автобусы будут ходить через Бутырский путепровод.

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