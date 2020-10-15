Маршруты автобусов восстановятся после реконструкции Бутырского путепровода
Прежние маршруты автобусов восстановятся с 24 октября после реконструкции Бутырского путепровода. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
Маршрут № т3 будет курсировать от станции метро «Владыкино» до метро «Маяковская», № т29 – от метро «Владыкино» до метро «Динамо», № 604 – от метро «Тимирязевская» до улицы Вучетича.
Между станцией метро «Дмитровская» и улицей Яблочкова автобусы будут ходить через Бутырский путепровод.
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