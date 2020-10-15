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СМИ: Саперы работают в доме на западе Москвы
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

СМИ: Саперы работают в доме на западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Гжатская улица Карта всех событий

Саперы работают в доме на западе Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, саперы находятся в одном из домов на улице Гжатской. Несколько дней назад в соседнем подъезде задержали двух человек. Их видели в подъезде дома, где в настоящее время находятся саперы. Пока не ясно, связан ли их приезд с данными событиями. Проверка в квартире длится уже около шести часов.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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