Психоневрологический диспансер загорелся в Красноярском крае

Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Пожар произошел в психоневрологическом диспансере в Лесосибирске Красноярского края на площади более 700 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС РФ.

Уточняется, что пожар начался в 21:40 (по московскому времени). К прибытию на место происшествия сотрудников МЧС горели крыша двухэтажного здания и пристройки.

— Произошел пожар в КГБУЗ ККПНД №1 филиал № 2 Наркологическое отделение. Площадь пожара 744 квадратных метра, — сказано в сообщении.

По предварительным данным, никто не пострадал. 13 человек эвакуировались самостоятельно.

В тушении пожара участвовали 59 человек и 19 единиц техники.

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