Эксперт назвал смартфоны, которые могут взорваться в руках

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Партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что взорваться в руках может любой смартфон, у которого имеются проблемы с батареей. Причинами этого могут быть длительная зарядка, контакт с водой или удар.

— Чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple — не только айфоны, но и айпады, — сообщил эксперт.

Он рассказал несколько правил, которые помогут избежать взрыва. По словам Мясоедова, нельзя перегревать и гнуть телефон — это приводит к повреждению его батареи, которая в итоге может вести себя непредсказуемо.

Также причиной взрыва может стать длительная зарядка и использование неподходящего зарядного устройства. Кроме того, нельзя допускать контакт устройства с водой и его падение на твердую поверхность, так как это может повредить батарею.

Признаком того, что батарея может повести себя самым непредсказуемым образом, является ее вздутие. Тогда ее необходимо срочно заменить, передает агентство «Прайм».

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