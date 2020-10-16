Технополис «Москва» стал лучшим в шести номинациях международного рейтинга

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Особую экономическую зону (ОЭЗ) технополис «Москва» признали лучшим в шести специальных номинациях рейтинга Global Free Zones of the Year, который каждый год организует английское издание fDi Magazine. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что эксперты высоко оценили инвестиционную привлекательность ОЭЗ, а также ее вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Технополис «Москва» стал лучшим в таких номинациях, как «Кластерное развитие», «Борьба с пандемией», «Развитие государственно-частного партнерства», «Широкие возможности для локализации и расширения производства», «Дебюрократизация» и «Инфраструктура для работников».

—Так, в период временных ограничений технополис «Москва» снизил вдвое арендную ставку для 100 производителей, что позволило компаниям за три месяца — с апреля по июнь — сэкономить порядка 50 миллионов рублей, а предприятия оперативно перепрофилировали свое производство для выпуска необходимой городу продукции, — уточнил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что все предприятия-резиденты технополиса получают одинаковые налоговые льготы, возможности беспошлинного импорта, а также низкие ставки долгосрочной аренды.

— Эти факторы способствуют не только привлечению новых инвесторов, но и расширению действующих производств, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Global Free Zones of the Year является единственным международным рейтингом особых экономических зон, признанных на глобальном уровне. Ранее в 2020 году столица уже занимала высокие позиции в других рейтингах fDi Intelligence.

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