Выживший при крушении Ан-26 на Украине курсант отказался менять вуз

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Вячеслав Злочевский, единственный выживший при падении выполнявшего тренировочный полет Ан-26 под Харьковом, продолжит учиться в Харьковском национальном университете воздушных сил им. Ивана Кожедуба. Об этом он сказал агентству «АрмияInform».

— Я сделал свой выбор и решил продолжить обучение в университете по выбранной специальности, — заявил молодой человек.

Отметим, что Злочевский — единственный, кто выжил при ЧП в Харьковской области. Всего на борту было 27 человек, в том числе 20 курсантов.

Ранее стали известны результаты расшифровки черных ящиков Ан-26.

Что известно о крушении Ан-26 под Харьковом

О том, что самолет Ан-26 разбился в Харьковской области около города Чугуева, стало известно вечером в пятницу, 25 сентября. В Сети начали появляться видео, на которых виден горящий самолет возле дороги.

В командовании Воздушных сил Украины заявили, что борт разбился при заходе на посадку.

Согласно уточненным данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на борту Ан-26 находились 27 человек — семь членов экипажа и 20 курсантов. Еще одного курсанта к полетам не допустили.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек (один из пострадавших скончался в больнице). Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним» Уголовного кодекса Украины.

Государственное бюро расследований Украины проверяет четыре версии ЧП: катастрофа из-за технической неисправности агрегатов лайнера; крушение вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем; халатное исполнение служебных обязанностей лицами, которые отвечали за управление полетами; ненадлежащие техобслуживание и подготовка борта.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура по погибшим при падении Ан-26. Также 26 сентября стало известно, что украинские спасатели извлекли черные ящики из-под обломков разбившегося самолета.

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