Проект «Спортивные выходные» пригласил на финальные занятия первого сезона

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В предстоящие выходные пройдут заключительные занятия первого сезона онлайн-проекта «Спортивные выходные». Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

В субботу, 17 октября, в 10:00 по московскому времени начнется занятие по йоге. Затем в 12:00 профессиональные спортсмены проведут для всех желающих функциональную тренировку. Занятие по скандинавской ходьбе начнется в 14:00.

Жители столицы в воскресенье, 18 октября, смогут поучаствовать в мастер-классах по йоге (10:00) и зумбе (14:00). Функциональная тренировка также начнется в 12:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале проекта.

Кроме того, в воскресенье москвичей ждет интеллектуально-развлекательная игра. Участники объединятся в команды и ответят на вопросы, связанные со здоровым образом жизни и спортом. Победители получат подарки.

За время работы проекта в формате онлайн было проведено 1500 мастер-классов. В них поучаствовали свыше 10 тысяч горожан.

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