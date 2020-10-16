Сергей Жуков признался, что в начале карьеры он столкнулся с продюсером-извращенцем

Фото: Официальный Instagram Сергея Жукова / @szhukov

Солист поп-группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассказал о том, что когда они с Алексеем Потехиным переехали из Тольятти в Москву, то долго пытались раскрутиться и хватались за любую возможность «засветиться» и найти полезные связи. Таким образом, артисты однажды согласились на позднюю встречу с одним успешным продюсером.

— Мы только приехали в Москву, еще не было группы «Руки вверх», мы голодали по-страшному. Жрать было нечего! Ночью мы подрабатывали диджеями, покупали утром два доширака, булку хлеба и пачку сигарет. Это все, что мы могли взять, — рассказывает Сергей.

По его словам, однажды им с Алексеем предложили пойти к одному известному продюсеру, который якобы помогает начинающим артистом попасть на радио и телевидение, передает портал Starhit.

— Нам говорят: есть такой, всем помогает, засовывает на телевидение. Звоним ему, он говорит: «Приезжайте в 00:30 на Бабушкинскую». Мы спрашиваем: «А можно пораньше?» — «Нет, я занят, могу только в это время». Мы сели на метро, а оно закрывается в час ночи. Я говорю Лешке, мол, приедем, а обратно никак — пешком только, — сказал Сергей. — Приезжаем, а там районы все одинаковые, кошмар, грязь. Звоним в дверь, и он открывает... голый. Говорит: «Ну что, сразу пойдем в кровать или поговорим сначала?» Мы обалдели! И шли потом пешком 2 часа 40 минут до дома. Но тогда мы поняли, что в шоу-бизнесе не все так гладко.

Группа «Руки вверх» до сих пор пользуется популярностью и собирает огромные залы фанатов. Когда-то организаторы предупреждали артистов о том, что им надо успеть вовремя уйти с площадки, чтоб не столкнуться с бегущей толпой фанатов.

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