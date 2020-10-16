Лоза предложил Путину присвоить ему звание заслуженного артиста России

Юрий Лоза напомнил, что соответствующие документы он подготовил более года назад / Фото: youtube.com / Юрий Лоза

Певец Юрий Лоза выразил признательность президенту Владимиру Путину за объявленную ему благодарность и предложил присвоить ему звание «Заслуженный артист России».

Он отметил, что соответствующие документы были подготовлены более года назад.

— Вот если бы президенту документы на звание «Заслуженный артист» предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять? — сказал Лоза корреспонденту РИА Новости.

Артист удостоился благодарности за заслуги в развитии отечественной̆ культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность от российского президента в четверг, 15 октября. Соответствующее распоряжение доступно на официальном портале правовой̆ информации.

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