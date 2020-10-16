Строительство спорткомплекса «Спартак-Волейбол» в Ясеневе завершат в 2021 году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

новоясеневский проспект 3 Карта всех событий

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем «Спартак-Волейбол» в Ясеневе планируют завершить в 2021 году. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в комитете государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Там отметили, что комплекс возводят по адресу Новоясеневский проспект, дом 3, за счет средств инвестора.

— На объекте ведутся фасадные работы, прокладка инженерных сетей. Срок действия разрешения на строительство продлен до 29 декабря 2021 года, — уточнили в пресс-службе.

Общая площадь центра составит 36,2 тысячи квадратных метров. Двухэтажный комплекс будет включать плавательные бассейны, спортзалы различного назначения, кафе, а также помещения для администрации. 14-этажный апарт-отель рассчитан на 250 номеров. В его подземной части оборудуют парковку на 93 машины.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказал, что специалисты центра экспертиз провели 12 инспекционных проверок с начала строительства комплекса.

— Выдано восемь предписаний об устранении нарушений, наложены штрафные санкции на 750 тысяч рублей. Все нарушения застройщик устраняет в сроки, установленные в предписаниях. По поручению Сергея Собянина комитет усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса, — цитирует Антосенко агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что культурно-оздоровительный комплекс планируют построить в поселении Марушкинском в ТиНАО. Он появится на земельном участке площадью 0,15 гектара, который выставили на аукцион.

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