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Видео провалившегося под землю дома в Брянской области появилось в Сети
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Видео провалившегося под землю дома в Брянской области появилось в Сети

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появилось видео, снятое в Брянской области, где под землю провалилась часть жилого дома. Дом частично разрушен.

По данным регионального МЧС, в 4 часа утра обвалился грунт на площади диаметром около 10 метров и глубиной около шести метров.

По данным ведомства, под завалами может находиться пожилая женщина. На месте работают спасатели. Вторая женщина, проживающая в здании, не пострадала.

Предположительно, под домом произошел карстовый провал грунта.

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МЧСобрушение зданиявидео
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