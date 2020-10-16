Видео провалившегося под землю дома в Брянской области появилось в Сети

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В Сети появилось видео, снятое в Брянской области, где под землю провалилась часть жилого дома. Дом частично разрушен.



По данным регионального МЧС, в 4 часа утра обвалился грунт на площади диаметром около 10 метров и глубиной около шести метров.

По данным ведомства, под завалами может находиться пожилая женщина. На месте работают спасатели. Вторая женщина, проживающая в здании, не пострадала.

Предположительно, под домом произошел карстовый провал грунта.

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