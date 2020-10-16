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Военные учения с участием шести российских кораблей стартовали в Каспийском море
Фото: mil.ru / Минобороны России

Военные учения с участием шести российских кораблей стартовали в Каспийском море

Захар Чайченко

Армия

Стартовали военные учения в Каспийском море, в которых задействованы шесть российских кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих.

— Учения пройдут в центральной части Каспийского моря севернее полуострова Апшерон. Всего в морских маневрах будут задействованы шесть кораблей, семь самолетов и более 400 военнослужащих, — отметили в военном ведомстве, передает информационное агентство ТАСС.

В Министерстве обороны также подчеркнули, что проводимые мероприятия в рамках контрольной проверки «не несут какой-либо угрозы и не накладывают ограничения на ведение экономической деятельности прикаспийских государств».

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