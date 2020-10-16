Москвичам рассказали о работе службы лучевой диагностики

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Ежедневно в столице сотрудники службы лучевой диагностики проводят около 13,5 тысячи лучевых исследований. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Центре диагностики и телемедицины.

Директор Центра Сергей Морозов отметил, что большинство исследований, которые проводят в поликлиниках, выполняют рентгенолаборанты на цифровом оборудовании.

— Примерно 60 процентов рентгенолаборантов работает в поликлиниках, 40 процентов — в стационарах, — рассказал Морозов.

Начальник отдела развития лабораторного дела в лучевой диагностике Центра диагностики и телемедицины Елена Панина уточнила, что все специалисты прошли подготовку по работе в радиологическом сервисе.

— Подготовка медперсонала проводилась на рабочих местах, а также с помощью дистанционных образовательных программ, — цитирует Панину агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила проведения рентгенологических исследований. В документе впервые регламентируется деятельность дистанционного консультативного центра лучевой диагностики (референс-центра).

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