Сергей Собянин заявил о росте объемов онкопомощи в Москве в 2020 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Объемы онкологической помощи в столице в 2020 году увеличились, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре Центра патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики городской клинической онкологической больницы № 1.

— Мы за этот период не только не снизили — увеличили объемы онкологической помощи. В частности, химиотерапии, лучевой терапии, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, рост объемов оказания онкологической помощи был достигнут за счет создания шести онкологических центров с лабораториями для исследования опухолевых тканей и подбора таргетной терапии. Эти медицинские учреждения работают по единому стандарту.

Главный внештатный специалист по онкопатологии столичного Департамента здравоохранения Никита Савелов отметил, что переоснащение лабораторий позволило увеличить производительность и сократить сроки выполнения исследований.

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