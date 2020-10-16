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Дептранс: Процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дептранс: Процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96 процентов

Кирилл Николаев

Город

Общий процент людей в масках в городском транспорте вырос до 96 процентов. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На некоторых станциях Московского метрополитена процент людей в масках увеличился до 99 процентов. Москвичам напомнили, что для проезда в общественном транспорте при себе также необходимо иметь перчатки.

Дептранс поблагодарил москвичей за сознательность и попросил не снимать средства защиты в течение всей поездки.

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