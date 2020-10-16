Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину с крупной партией наркотиков. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Мужчину задержали на Хорошевском шоссе. В ходе разговора с правоохранителями 35-летний житель Новосибирска признался, что является распространителем наркотических веществ.

У задержанного изъяли 39 полимерных пакетиков с неизвестным веществом. Согласно результатам экспертизы, этим веществом оказался мефедрон общей массой более 320 граммов. Злоумышленника передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Читайте также: Росгвардейцы задержали мужчин, угрожавших охраннику на территории школы в Москве