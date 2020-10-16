Суд арестовал писателя Стародубцева по подозрению в растлении несовершеннолетней

Фото: Следственный комитет РФ

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Стародубцева по подозрению в растлении несовершеннолетней. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщает ТАСС.

Стародубцеву вменяется пункт «а» части 3 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Отмечается, что Стародубцев является учредителем Ассоциации рекламных агентств России. С 2002 года он занимается литературной деятельностью.

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