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Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости
Фото: twitter.com/XHNews

Жителям Лондона из-за COVID-19 запретили ходить друг к другу в гости

Ростислав Зубков

В мире

С субботы, 17 октября, жителям британской столицы нельзя будет ходить друг к другу в гости. Об этом заявил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

По его словам, причиной новых ограничений стало ухудшение ситуации с коронавирусом. Сложившаяся обстановка требует немедленных и серьезных мер, утверждает глава Минздрава Великобритании.

— В Лондоне количество заражений удваивается каждую неделю. Мы должны действовать сейчас, чтобы не вводить более жесткие меры в дальнейшем, — отметил он на выступлении в палате общин парламента страны.

До этого момента Лондон находился на первой ступени трехуровневой системы ограничений. Местным жителям разрешалось встречаться группами до шести человек, тогда как все магазины и заведения работали в штатном режиме, но только до 22:00. С учетом новых ограничений британская столица переходит на второй, «высокий» уровень карантинных мер.

Так, с субботы жителям Лондона запрещаются любые встречи не проживающих совместно людей в помещениях и походы в гости. На улице вместе могут ходить не более шести человек одновременно. От поездок по стране и пользования общественным транспортом рекомендовано отказаться, пересев на велосипеды и самокаты. Также власти советуют передвигаться пешком.

Стоит отметить, что «высокий» уровень ограничений уже введен в следующих регионах Британии: Манчестерская агломерация, Чешир, Ланкашир, Дербишир, Западный и Южный Йоркшир, Бирмингем и его окрестности, Лестер, Ньюкасл, Ноттингем и другие населенные пункты. Вместе с Лондоном новые ограничительные меры вводятся в графстве Эссекс.

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