Полиция применила табельное оружие на западе Москвы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Минская улица, 15к2 Карта всех событий

На западе Москвы полиция применила табельное оружие, чтобы утихомирить граждан, распивающих алкоголь. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу улица Минская, дом 15, корпус 2. На детской площадке обнаружили двоих неизвестных, которые распивали спиртные напитки и вели себя агрессивно. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия они не реагировали.

— При задержании оказали активное сопротивление, руками нанесли несколько ударов в область головы и тела старшему сержанту полиции, после чего полицейский-водитель, старший сержант полиции из табельного пистолета произвел два предупредительных выстрела вверх, — уточнили в МВД.

Видео: Telegram-канал «112»

Мужчин задержали. Пострадавших от выстрелов нет. Сотрудник полиции с множественными ушибами и ссадинами на лице был вынужден обратиться в медицинское учреждение. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

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