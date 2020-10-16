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Полиция применила табельное оружие на западе Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Полиция применила табельное оружие на западе Москвы

Рафаэль Залян

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Минская улица, 15к2 Карта всех событий

На западе Москвы полиция применила табельное оружие, чтобы утихомирить граждан, распивающих алкоголь. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел по адресу улица Минская, дом 15, корпус 2. На детской площадке обнаружили двоих неизвестных, которые распивали спиртные напитки и вели себя агрессивно. На требование сотрудников полиции прекратить противоправные действия они не реагировали.

— При задержании оказали активное сопротивление, руками нанесли несколько ударов в область головы и тела старшему сержанту полиции, после чего полицейский-водитель, старший сержант полиции из табельного пистолета произвел два предупредительных выстрела вверх, — уточнили в МВД.

Видео: Telegram-канал «112»

Мужчин задержали. Пострадавших от выстрелов нет. Сотрудник полиции с множественными ушибами и ссадинами на лице был вынужден обратиться в медицинское учреждение. В отношении правонарушителей составлены протоколы об административном правонарушении.

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