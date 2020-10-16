Новый дом по реновации на шоссе Фрезер подготовили к заселению

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, шоссе Фрезер, 7/2 Карта всех событий

Новый дом по программе реновации на шоссе Фрезер, дом 7, корпус 2, подготовили к заселению. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, новостройку уже поставили на кадастровый учет. В дом переедут свыше 120 семей. Здание рассчитано на 164 квартиры, одну из которых адаптировали для маломобильных людей. Общая площадь дома составляет около 14 тысяч квадратных метров.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь появятся детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Рабочие разобьют газоны, посадят деревья и кустарники, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Дом по программе реновации в Бутырском районе будет готов к концу года