Онколог назвал главную причину развития рака желудочно-кишечного тракта

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Неправильное питание является одним из главных факторов развития рака желудочно-кишечного тракта. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил врач-онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, подобное заболевание может появиться из-за употребления продуктов, которые неполноценны по белкам, жирам, углеводам и витаминам. Также не стоит злоупотреблять фастфудом.

Мяснянкин посоветовал есть в спокойной обстановке. Только в таких условиях организм сможет получить все необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности, сообщает Пятый канал.

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