Два дома по реновации введут в эксплуатацию в Северном Тушине в 2021 году

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Россия, Москва, Туристская улица, вл14к1 Карта всех событий

Два дома по программе реновации введут в эксплуатацию в Северном Тушине в следующем году. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объекты возводятся по адресу улица Туристская, владение 14, корпуса 1 и 2.

— В настоящее время полностью завершено возведение монолитных конструкций, выполняется чистовая отделка жилых помещений. Завершается устройство наружного вентилируемого фасада, а также идут работы по разводке внутренних инженерных сетей, — отметил Загрутдинов.

Дома двухсекционные, их строят по индивидуальному проекту. При оформлении фасадов используют контрастные панели. Первый корпус рассчитан на 266 квартир, второй — на 151. Часть из них выделят для проживания горожан с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения первого этажа будут нежилыми, в части из них откроют кафе, аптеки и магазины, в жилой же части появятся комнаты консьержа, колясочные и зоны почтовых ящиков.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также на ней оборудуют зоны отдыха, площадки для игр и занятий спортом, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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