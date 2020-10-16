Задержание подозреваемых в организации незаконной миграции в Москве попало на видео

Фото: «Вечерняя Москва»

Сотрудники Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с коллегами из МВД пресекли деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в организации незаконной миграции.

В распоряжении редакции «Вечерней Москвы» появились видео, на которых запечатлен момент перед задержанием злоумышленников. Четыре сотрудника блокируют окна и врываются в квартиру.

Было задержано семеро подозреваемых, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Злоумышленники за деньги незаконно изготавливали для иностранцев документы, которые были необходимы для оформления регистрации по месту пребывания и получения патентов. Кроме того, подозреваемые продавали фиктивные регистрации по месту пребывания и миграционные карты, проставляя в них и в паспортах поддельные штампы выезда-въезда на территорию России.

На втором ролике зафиксировано задержание злоумышленников по другому адресу. Силовики вскрывают входную дверь и задерживают подозреваемых.

В ходе обыска были изъяты кассовые аппараты, выдающие чеки об оплате патентов, печати, штампы и оргтехника, которая использовалась для изготовления поддельных документов. Возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемые арестованы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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