Роспотребнадзор назвал мутацию коронавируса в России минимальной

Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

За девять месяцев коронавирус минимально мутировал на территории России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 16 октября.

Вирус не изменился в отношении проявления эпидпроцесса, его агрессивности и злости. Глава ведомства отметила, что в стране контролируют ситуацию с местами в больницах.

— Государство принимает сегодня максимальные меры в Российской Федерации, чтобы не было перегрузки здравоохранения, чтобы помощь была оказана каждому, — цитирует Попову РИА Новости.

Руководитель Роспотребнадзора выразила уверенность в том, что россияне должны отреагировать на ситуацию с коронавирусом «правильным образом, который сегодня понятен».

Ранее сообщалось, что врачей, работающих в «красной зоне» с коронавирусом, планируется привить от вируса до конца текущего года.

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