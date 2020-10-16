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Эрдоган озвучил позицию Турции по вопросу принадлежности Крыма
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган озвучил позицию Турции по вопросу принадлежности Крыма

Вероника Кузьминова

В мире

Турция не признавала и не признает Крым частью России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 16 октября.

Он провел брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. На встрече Эрдоган назвал Украину ключевой для Турции страной в плане безопасности и стабильности.

— И в рамках этого мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым, — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер добавил, что не признает аннексию полуострова.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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