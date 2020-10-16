Мишустин утвердил план мер по повышению уровня занятости инвалидов

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Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы.

Документ предусматривает развитие дистанционного взаимодействия службы занятости с инвалидами, разработку списка направлений, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов, а также утверждение целевых показателей по трудоустройству инвалидов и обеспечение их достижения.

Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков объявил, что его ведомство пересмотрит процедуру квотирования рабочих мест для инвалидов, поскольку действующий подход предполагает лишь наличие на предприятии или в компании ставок для инвалидов, но не их заполнение.

Новая система обяжет работодателей в течение шести месяцев заполнять выделенные инвалидам по квотам рабочие места. Этот действенный механизм поможет людям с ограниченными возможностями устраиваться на работу, цитирует Котякова ТАСС.

Ранее в Министерстве труда и социального развития рассказали, какой будет ситуация с безработицей в конце 2020 года.

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