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Мишустин утвердил план мер по повышению уровня занятости инвалидов
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Мишустин утвердил план мер по повышению уровня занятости инвалидов

Татьяна Плотникова

Закон

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2021-2024 годы.

Документ предусматривает развитие дистанционного взаимодействия службы занятости с инвалидами, разработку списка направлений, востребованных на рынке труда и доступных для инвалидов, а также утверждение целевых показателей по трудоустройству инвалидов и обеспечение их достижения.

Кроме того, глава Минтруда Антон Котяков объявил, что его ведомство пересмотрит процедуру квотирования рабочих мест для инвалидов, поскольку действующий подход предполагает лишь наличие на предприятии или в компании ставок для инвалидов, но не их заполнение.

Новая система обяжет работодателей в течение шести месяцев заполнять выделенные инвалидам по квотам рабочие места. Этот действенный механизм поможет людям с ограниченными возможностями устраиваться на работу, цитирует Котякова ТАСС.

Ранее в Министерстве труда и социального развития рассказали, какой будет ситуация с безработицей в конце 2020 года.

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