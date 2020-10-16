Минтруд рассказал, какой будет ситуация с безработицей в конце 2020 года

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

К концу 2020 года число безработных в России должно снизиться до трех миллионов человек. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства, подготовленном Министерством труда и социальной защиты РФ.

— По оценке Минтруда России, среднемесячная численность безработных граждан в октябре составит 3,4 миллиона человек, в ноябре — 3,2 миллиона человек, а в декабре 2020 года — 3 миллиона человек, — приводит ТАСС выдержку из документа ведомства.

Стоит уточнить, что в министерстве прогнозируемое сокращение безработицы не считают значительным.

В конце сентября 2020 года президент России Владимир Путин выразил уверенность, что РФ удастся побороть рост безработицы в следующем году.

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