Диетолог предупредила, кому опасно есть кукурузу

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Кукуруза является вкусным и полезным продуктом, однако не для всех ее употребление безопасно, рассказала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Тамара Прунцева.

По словам специалиста, не рекомендуется есть кукурузу лицам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения, а также при вздутии живота.

Для остальных кукуруза является хорошим источником витаминов К, Е, А, D. В ней также содержатся антиоксиданты, магний, калий, железо, фосфор, медь.

Поскольку кукуруза — достаточно низкокалорийный продукт, ее можно есть и людям с лишним весом, хотя важно помнить, что не во всех вариантах приготовления она безопасна. В частности, кукурузные палочки или попкорн, содержащие сахар и масло, не пойдут на пользу худеющим.

Тем, кто активно занимается спортом и тратит много энергии, кукуруза показана, однако наряду с ней следует употреблять другие продукты, чтобы обеспечить организм белками, медленными углеводами и жирами, рассказала Прунцева в интервью радио Sputnik.

Ранее диетолог назвала безобидные с виду, но опасные продукты.

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