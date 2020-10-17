Москвичей пригласили в Измайловский парк на курсы по режиссуре и сценографии

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Московский проспект, с26 Карта всех событий

Все желающие в возрасте от 16 лет могут посетить в Измайловском парке Москвы бесплатные образовательные курсы по режиссуре и сценографии.

Как рассказали в префектуре Восточного административного округа столицы, лекции по основам режиссуры посвящены возникновению театра в Древней Греции и дальнейшему его развитию, величайшим театральным режиссерам XX века, законам театральной драматургии.

Слушатели курса по сценографии познакомятся с профессией художника-постановщика, узнают об эволюции театральных декораций до наших дней, создании эскиза и театрального макета спектакля.

Занятия проводятся в выходные дни в выставочном павильоне «Арт-Парк» на Московском проспекте, строение 26. Для посещения занятия необходимо иметь защитные маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что на сайте сервиса Russpass появятся видеоэкскурсии по столичным паркам.

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