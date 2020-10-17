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Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле стадиона «Динамо»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле стадиона «Динамо»

Татьяна Плотникова

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 36 Карта всех событий

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в городе завершены работы возле «ВТБ Арены» — центрального стадиона столичного футбольного клуба «Динамо».

По словам заммэра, в рамках благоустройства территории работы прошли на площади в 18 тысяч квадратных метров: заменено асфальтобетонное покрытие, установлены пешеходные ограждения, нанесена новая дорожная разметка.

Кроме того, специалисты заменили 24 фонаря на новые энергосберегающие и установили еще 23 опоры освещения. Благодаря этому пеший маршрут от станции метро «Петровский парк» до стадиона стал удобнее и безопаснее.

Опоры двойного назначения используются одновременно и для освещения, и для размещения светофоров. Это позволило сократить общее число опорных конструкций и улучшить визуальный облик пространства, пояснил Петр Бирюков.

После благоустройства водителей просят обратить внимание на изменение в схеме организации дорожного движения. Теперь сквозной проезд через Театральную аллею закрыт. Попасть с Ленинградского проспекта на Петровско-Разумовскую аллею можно через Милицейский переулок.

Ранее сообщалось, что на Большом Каменном мосту приступили к укладке асфальта и обустройству тротуаров.

Читайте также: Петр Бирюков: В субботу в Москве пройдет масштабная мойка дорог с шампунем

заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр БирюковВТБ Аренаблагоустройство
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